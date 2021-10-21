Пневмония с признаками КВИ: 151 заболевших, девять летальных случаев за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 октября зафиксирован 151 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 9 летальных исходов и 221 человек выздоровел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 78309, летальных случаев - 4988, выздоровевших - 66974.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1844 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.