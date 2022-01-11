Пневмония с признаками КВИ: 14 заболевших выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 9 января в Казахстане зафиксировано 14 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 20 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84334, летальных случаев - 5224, выздоровевших - 77264.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2216 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.