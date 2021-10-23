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Пневмония с признаками КВИ: 136 заболевших, шесть летальных исходов за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 октября зафиксировано 136 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 202 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 78596, летальных случаев - 4998, выздоровевших - 67416.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1732 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.