Пневмония с признаками КВИ: 136 заболевших, шесть летальных исходов за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 октября зафиксировано 136 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 202 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 78596, летальных случаев - 4998, выздоровевших - 67416.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1732 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.