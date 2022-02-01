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Пневмония с признаками КВИ: 13 заболевших, два летальных исхода за сутки
1 Февраля 2022 08:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 января в Казахстане зафиксировано 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 23 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 86339, летальных случаев - 5268, выздоровевших - 79739.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5466 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
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