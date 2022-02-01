Пневмония с признаками КВИ: 13 заболевших, два летальных исхода за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 января в Казахстане зафиксировано 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 23 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 86339, летальных случаев - 5268, выздоровевших - 79739.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5466 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.