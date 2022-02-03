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Пневмония с признаками КВИ: 111 заболевших, шесть летальных исходов за сутки в РК

3 Февраля 2022 08:26
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Пневмония с признаками КВИ: 111 заболевших, шесть летальных исходов за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 февраля в Казахстане зафиксировано 111 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 134 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

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Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 86651, летальных случаев - 5275, выздоровевших - 80178.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7656 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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