Пневмония с признаками КВИ: 11 заболевших, семь летальных исходов за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 26 сентября в Казахстане зафиксировано 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов и 90 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 75316, летальных случаев - 4807, выздоровевших - 61792.

Напомним, 1 719 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки.