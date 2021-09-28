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    08:30, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пневмония с признаками КВИ: 11 заболевших, семь летальных исходов за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 26 сентября в Казахстане зафиксировано 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов и 90 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 75316, летальных случаев - 4807, выздоровевших - 61792.

    Напомним, 1 719 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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