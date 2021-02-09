Пневмония с признаками коронавируса: выявлено пять случаев заболевания за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пять случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса зарегистрировано на 7 февраля 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

На 7 февраля 2021 года зарегистрировано 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса. Выздоровели 259 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 318, случаев с летальным исходом - 584, всего выздоровели – 37 730 человек.