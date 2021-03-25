08:45, 25 Март 2021 | GMT +6
Пневмония с признаками коронавируса: шесть заболевших, два летальных исхода за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 марта зафиксировано 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 153 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 50152, летальных случаев - 669, выздоровевших - 46864.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1105 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.