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Пневмония с признаками коронавируса диагностирована у 66 человек за сутки в Казахстане
11 Декабря 2021 09:29
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована новая информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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За 9 декабря зафиксировано 66 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.
Зарегистрировано два летальных исхода.
Выздоровели 119 человек.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 83349, летальных случаев - 5179, выздоровевших - 75316.
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