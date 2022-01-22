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Пневмония с признаками коронавируса диагностирована у 146 человек за сутки в Казахстане
22 Января 2022 10:38
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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За 20 января зафиксировано 146 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.
Зарегистрировано два летальных исхода.
Выздоровели 176 человек.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 85355, летальных случаев - 5248, выздоровевших - 78600.
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