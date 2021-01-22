Пневмония с признаками коронавируса: 96 заболевших, два летальных исхода за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 96 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и два летальных исхода зафиксировано в Казахстане 20 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

20 января зафиксированы 96 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 56 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 47211, летальных случаев - 549, выздоровевших - 34981.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1430 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.