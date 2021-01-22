РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:10, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Пневмония с признаками коронавируса: 96 заболевших, два летальных исхода за сутки

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 96 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и два летальных исхода зафиксировано в Казахстане 20 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    20 января зафиксированы 96 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 56 человек выздоровели.

    Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 47211, летальных случаев - 549, выздоровевших - 34981.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1430 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:30
    Популярный автобусный маршрут в Астане изменил свое движение
    Сегодня, 16:16
    Новый фейк об одиноком плачущем ребенке переполошил жителей Астаны
    Сегодня, 16:06
    Отопление в Астане дадут 5 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!