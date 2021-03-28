Пневмония с признаками коронавируса: 94 заболевших, три летальных исхода за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 26 марта зафиксировано 94 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 203 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 50411, летальных случаев - 680, выздоровевших - 47428.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1596 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.