Пневмония с признаками коронавируса: 86 заболевших, два летальных исхода

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20.12.2021 г. зафиксировано 86 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 143 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 83732, летальных случаев - 5203, выздоровевших - 76042.