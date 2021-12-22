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Пневмония с признаками коронавируса: 86 заболевших, два летальных исхода
22 Декабря 2021 08:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20.12.2021 г. зафиксировано 86 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 143 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 83732, летальных случаев - 5203, выздоровевших - 76042.
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