09:22, 27 Июнь 2021 | GMT +6
Пневмония с признаками коронавируса: 85 заболевших, два летальных случая за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 июня зафиксировано 85 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 45 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 56925, летальных случаев - 983, выздоровевших - 52143.
Напоминаем, что за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1672 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.