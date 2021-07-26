Пневмония с признаками коронавируса: 84 заболевших, 20 летальных исходов за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 июля зафиксировано 84 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 20 летальных исходов и 83 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 59671, летальных случаев - 3625, выздоровевших - 54039.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6637 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.