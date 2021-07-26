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Пневмония с признаками коронавируса: 84 заболевших, 20 летальных исходов за сутки
26 Июля 2021 08:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 июля зафиксировано 84 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 20 летальных исходов и 83 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 59671, летальных случаев - 3625, выздоровевших - 54039.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6637 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
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