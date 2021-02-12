Пневмония с признаками коронавируса: 82 заболевших, один летальный исход за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 82 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зарегистрировано в Казахстане 10 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

10 февраля зафиксированы 82 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 286 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 48522, летальных случаев - 592, выздоровевших - 38523.