08:46, 18 Июнь 2021 | GMT +6
Пневмония с признаками коронавируса: 79 заболевших, один летальный исход за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 июня зафиксировано 79 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 42 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 56412, летальных случаев - 967, выздоровевших - 51803.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1174 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.