Пневмония с признаками коронавируса: 79 заболевших, один летальный исход за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 июня зафиксировано 79 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 42 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 56412, летальных случаев - 967, выздоровевших - 51803.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1174 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.