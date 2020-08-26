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Пневмония с признаками коронавируса: 781 заболевший и семь умерших за сутки
26 Августа 2020 09:20
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зафиксирован 781 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 7 летальных исходов, 351 человек выздоровел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 23 543, летальных случаев - 268, выздоровевших - 4 901.
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