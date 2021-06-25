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    08:48, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Пневмония с признаками коронавируса: 78 заболевших в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 июня зафиксировано 78 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 43 человека выздоровели., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 56786, летальных случаев - 978, выздоровевших - 52049.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1445 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Статистика
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