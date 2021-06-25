Пневмония с признаками коронавируса: 78 заболевших в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 июня зафиксировано 78 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 43 человека выздоровели., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 56786, летальных случаев - 978, выздоровевших - 52049.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1445 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.