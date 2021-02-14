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    09:46, 14 Февраль 2021 | GMT +6

    Пневмония с признаками коронавируса: 77 случаев заболевания, три летальных исхода за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 77 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    12 февраля зафиксировано 77 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 255 человек выздоровели.

    Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 48675, летальных случаев - 598, выздоровевших - 39069.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 837 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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