Пневмония с признаками коронавируса: 77 случаев заболевания, три летальных исхода за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 77 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

12 февраля зафиксировано 77 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 255 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 48675, летальных случаев - 598, выздоровевших - 39069.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 837 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.