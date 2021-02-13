Пневмония с признаками коронавируса: 76 заболевших, три летальных исхода за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 76 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано 11 февраля в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

11 февраля зафиксированы 76 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 291 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 48598, летальных случаев - 595, выздоровевших - 38814.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 920 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.