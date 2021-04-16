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    09:00, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Пневмония с признаками коронавируса: 71 заболевший, один летальный исход за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 апреля зафиксирован 71 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 90 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 51695, летальных случаев - 742, выздоровевших - 50478.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2656 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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