Пневмония с признаками коронавируса: 71 заболевший, один летальный исход за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 апреля зафиксирован 71 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 90 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 51695, летальных случаев - 742, выздоровевших - 50478.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2656 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.