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Пневмония с признаками коронавируса: 71 заболевший, один летальный исход за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 апреля зафиксирован 71 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 90 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 51695, летальных случаев - 742, выздоровевших - 50478.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2656 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.