Пневмония с признаками коронавируса: 67 заболевших, два летальных исхода за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 июня зафиксировано 67 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 39 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 56479, летальных случаев - 969, выздоровевших - 51842.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1148 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.