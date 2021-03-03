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    09:00, 03 Март 2021 | GMT +6

    Пневмония с признаками коронавируса: 65 заболевших, два летальных исхода за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 марта зафиксированы 65 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 221 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 49372, летальных случаев - 630, выздоровевших - 42741.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 717 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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