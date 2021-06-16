08:55, 16 Июнь 2021 | GMT +6
Пневмония с признаками коронавируса: 60 заболевших за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 июня зафиксировано 60 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 25 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 56276, летальных случаев - 962, выздоровевших - 51730.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1068 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.