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    08:55, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Пневмония с признаками коронавируса: 60 заболевших за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 июня зафиксировано 60 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 25 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 56276, летальных случаев - 962, выздоровевших - 51730.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1068 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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