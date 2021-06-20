Пневмония с признаками коронавируса: 56 заболевших в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 июня зафиксировано 56 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 40 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 56535, летальных случаев - 969, выздоровевших - 51882.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1119 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.