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Пневмония с признаками коронавируса: 56 заболевших и шесть смертей за сутки
31 Августа 2020 09:24
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зафиксирован 56 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 26 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 25 714, летальных случаев - 290, выздоровевших - 5 575.
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