Пневмония с признаками коронавируса: 54 заболевших в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 июня зафиксированы 54 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 49 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 56840, летальных случаев - 981, выздоровевших - 52098.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1730 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.