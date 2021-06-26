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    10:46, 26 Июнь 2021 | GMT +6

    Пневмония с признаками коронавируса: 54 заболевших в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 июня зафиксированы 54 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 49 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 56840, летальных случаев - 981, выздоровевших - 52098.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1730 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
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