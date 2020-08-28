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Пневмония с признаками коронавируса: 531 заболевший, семь умерших за сутки
28 Августа 2020 08:47
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зафиксирован 531 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов и 43 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 24 632, летальных случаев - 278, выздоровевших - 5 299.
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