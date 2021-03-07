09:15, 07 Март 2021 | GMT +6
Пневмония с признаками коронавируса: 52 заболевших, 3 летальных исхода за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 марта зафиксировано 52 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 212 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 49556, летальных случаев - 640, выздоровевших - 43608.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявили 802 заболевших коронавирусом.