Пневмония с признаками коронавируса: 52 заболевших, 3 летальных исхода за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 марта зафиксировано 52 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 212 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 49556, летальных случаев - 640, выздоровевших - 43608.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявили 802 заболевших коронавирусом.