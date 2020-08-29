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Пневмония с признаками коронавируса: 483 заболевших и четыре смерти за сутки

29 Августа 2020 09:31
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Пневмония с признаками коронавируса: 483 заболевших и четыре смерти за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зафиксировано 483 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 218 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 25 115, летальных случаев - 282, выздоровевших - 5 517.


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#Здравоохранение   #Коронавирус  
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