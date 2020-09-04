Пневмония с признаками коронавируса: 481 заболевших и четыре смерти за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 481 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом, передает МИА «Казинформ со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки зафиксирован 481 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 58 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 26 803, летальных случаев - 305, выздоровевших - 5 831.



