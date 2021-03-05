Пневмония с признаками коронавируса: 44 случая заболевания за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 марта зафиксировано 44 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 224 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 49462, летальных случаев - 635, выздоровевших - 43181.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 857 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.