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Пневмония с признаками коронавируса: 397 заболевших и 5 смертей за прошедшие сутки
5 Сентября 2020 11:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зафиксировано 397 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов, 43 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт coronavirus2020.kz.
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Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 27 200, летальных случаев - 310, выздоровевших - 5 874.
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