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    08:45, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Пневмония с признаками коронавируса: 37 заболевших за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 апреля зафиксированы 37 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 125 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 51399, летальных случаев - 727, выздоровевших - 50102.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2290 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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