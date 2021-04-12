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Пневмония с признаками коронавируса: 37 заболевших за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 апреля зафиксированы 37 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 125 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 51399, летальных случаев - 727, выздоровевших - 50102.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2290 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.