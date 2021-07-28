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Пневмония с признаками коронавируса: 324 заболевших, 11 летальных исходов за сутки
28 Июля 2021 08:33
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 26 июля зафиксированы 324 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 11 летальных исходов и 97 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 60018, летальных случаев - 3660, выздоровевших - 54211.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6925 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
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