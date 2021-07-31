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    08:42, 31 Июль 2021 | GMT +6

    Пневмония с признаками коронавируса: 309 заболевших, 14 летальных исходов за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 июля зафиксированы 309 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 14 летальных исходов и 110 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 60893, летальных случаев - 3711, выздоровевших - 54550.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7691 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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