Пневмония с признаками коронавируса: 309 заболевших, 14 летальных исходов за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 июля зафиксированы 309 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 14 летальных исходов и 110 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 60893, летальных случаев - 3711, выздоровевших - 54550.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7691 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.