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Пневмония с признаками коронавируса: 304 заболевших, 21 летальный исход за сутки
30 Июля 2021 08:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 июля зафиксированы 304 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 21 летальный исход и 108 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 60584, летальных случаев - 3697, выздоровевших - 54440.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7778 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
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