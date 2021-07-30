Пневмония с признаками коронавируса: 304 заболевших, 21 летальный исход за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 июля зафиксированы 304 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 21 летальный исход и 108 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 60584, летальных случаев - 3697, выздоровевших - 54440.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7778 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.