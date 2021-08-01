Пневмония с признаками коронавируса: 275 заболевших, 13 летальных исходов за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 июля зафиксированы 275 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 13 летальный исход и 108 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 61168, летальных случаев - 3711, выздоровевших - 54658.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 803 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.