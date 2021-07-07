08:46, 07 Июль 2021 | GMT +6
Пневмония с признаками коронавируса: 27 заболевших и два летальных исхода за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 июля в Казахстане зафиксировано 27 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 2 летальных исхода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 57464, летальных случаев - 1010.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 711 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.