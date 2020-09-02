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Пневмония с признаками коронавируса: 27 заболевших и 3 летальных случая за прошедшие сутки
2 Сентября 2020 09:03
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировано 27 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода, и 103 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 25 751, летальных случаев - 295, выздоровевших - 5 694.
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