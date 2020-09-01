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Пневмония с признаками коронавируса: 25 724 заболевших и 292 летальных исхода за месяц
1 Сентября 2020 09:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зафиксирован 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исходов и 16 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт coronavirus2020.kz.
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Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 25 724, летальных случаев - 292, выздоровевших - 5 591.
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