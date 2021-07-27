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Пневмония с признаками коронавируса: 24 летальных случая за сутки в Казахстане
27 Июля 2021 08:26
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НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 25.07.2021 г. зафиксированы 23 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 24 летальных исхода и 75 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 59694, летальных случаев - 3649, выздоровевших - 54114.
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