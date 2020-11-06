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Пневмония с признаками коронавируса: 231 случай заболевания в Казахстане за сутки
6 Ноября 2020 09:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зафиксирован 231 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 51 человек выздоровел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 38721, летальных случаев - 406, выздоровевших - 29014.
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