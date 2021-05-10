Пневмония с признаками коронавируса: 23 заболевших, один летальный исход за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 мая зафиксировано 23 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 44 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 53564, летальных случаев - 832, выздоровевших - 52284.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2142 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.