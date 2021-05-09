Пневмония с признаками коронавируса: 22 заболевших, два летальных исхода за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7 мая зафиксировано 22 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 57 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 53541, летальных случаев - 831, выздоровевших - 52240.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2350 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.