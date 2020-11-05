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Пневмония с признаками коронавируса: 209 заболевших, один летальный исход за сутки

5 Ноября 2020 09:00
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Пневмония с признаками коронавируса: 209 заболевших, один летальный исход за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зафиксированы 209 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 64 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

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Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 38490, летальных случаев - 406, выздоровевших - 28963.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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