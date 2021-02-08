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    09:07, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Пневмония с признаками коронавируса: 18 заболевших, пять случаев с летальным исходом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 6 февраля 2021 года зарегистрировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии (МВК) по нераспространению COVID-19.

    На 6 февраля 2021 года зарегистрировано 18 случаев заболевания пневмонии с признаками коронавируса, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровели 246 человек.

    С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

    Заболевших - 48 313, случаев с летальным исходом - 584, всего выздоровели – 37 471 человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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