Пневмония с признаками коронавируса: 18 заболевших, пять случаев с летальным исходом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 6 февраля 2021 года зарегистрировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии (МВК) по нераспространению COVID-19.

На 6 февраля 2021 года зарегистрировано 18 случаев заболевания пневмонии с признаками коронавируса, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровели 246 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 48 313, случаев с летальным исходом - 584, всего выздоровели – 37 471 человек.