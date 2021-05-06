Пневмония с признаками коронавируса: 177 заболевших, шесть летальных исходов за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 мая зафиксировано 177 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 80 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 53299, летальных случаев - 823, выздоровевших - 52015.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2443 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.