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Пневмония с признаками коронавируса: 176 заболевших, один летальный исход за сутки
8 Ноября 2020 09:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зафиксированы 176 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 59 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 39058, летальных случаев - 409, выздоровевших - 29138.
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